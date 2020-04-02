Коронавирус не отступает

02.04.2020, 10:10, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

В России за последние сутки зарегистрирован 771 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Вчера было выявлено 440 человек, во вторник — 500. Общее число заразившихся COVID-19 достигло 3548.

За сутки умерли шесть человек (Москва – 3, Московская область – 1, Пермский край – 1, Чечня – 1), общее число жертв коронавируса достигло 30. Выздоровели за истекшие сутки 45 человек, всего — 235.

По состоянию на 1 апреля проведено свыше 536 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Регионы с новыми случаями заражения:

Москва — 595;

Московская область — 43;

Санкт-Петербург — 22;

Нижегородская область — 13;

Ленинградская область — 11;

Республика Дагестан — 10;

Калининградская область — 7;

Пермский край — 7;

Ставропольский край — 5;

Оренбургская область — 5;

Свердловская область — 5;

Республика Бурятия — 5;

Красноярский край — 5;

Липецкая область — 4;

Мурманская область — 4;

Ростовская область — 4;

Иркутская область — 4;

Вологодская область — 3;

Калужская область — 2;

Республика Коми — 2;

Республика Северная Осетия — 2;

Республика Башкортостан — 2;

Республика Марий Эл — 2;

Самарская область — 2;

Ямало-Ненецкий АО — 2;

Омская область — 2;

Белгородская область — 1;

Республика Адыгея — 1;

Алтайский край — 1.

В мире по состоянию на 8 утра 2 апреля зарегистрировано 933 679 подтверждённых случая (прирост за сутки 76 237 случаев – 8,9 процента). В 175 странах мира вне КНР зарегистрировано 850 955 случаев (за последние сутки прирост 76 130 – 9,8 процента).