Коронавирус не отступает
 

Коронавирус не отступает

02.04.2020, 10:10, Коронавирус
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В России за последние сутки зарегистрирован 771 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Вчера было выявлено 440 человек, во вторник — 500. Общее число заразившихся COVID-19 достигло 3548.

За сутки умерли шесть человек (Москва – 3, Московская область – 1, Пермский край – 1, Чечня – 1), общее число жертв коронавируса достигло 30. Выздоровели за истекшие сутки 45 человек, всего — 235.

По состоянию на 1 апреля проведено свыше 536 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Регионы с новыми случаями заражения:

Москва — 595;
Московская область — 43;
Санкт-Петербург — 22;
Нижегородская область — 13;
Ленинградская область — 11;
Республика Дагестан — 10;
Калининградская область — 7;
Пермский край — 7;
Ставропольский край — 5;
Оренбургская область — 5;
Свердловская область — 5;
Республика Бурятия — 5;
Красноярский край — 5;
Липецкая область — 4;
Мурманская область — 4;
Ростовская область — 4;
Иркутская область — 4;
Вологодская область — 3;
Калужская область — 2;
Республика Коми — 2;
Республика Северная Осетия — 2;
Республика Башкортостан — 2;
Республика Марий Эл — 2;
Самарская область — 2;
Ямало-Ненецкий АО — 2;
Омская область — 2;
Белгородская область — 1;
Республика Адыгея — 1;
Алтайский край — 1.

В мире по состоянию на 8 утра 2 апреля зарегистрировано 933 679 подтверждённых случая (прирост за сутки 76 237 случаев – 8,9 процента). В 175 странах мира вне КНР зарегистрировано 850 955 случаев (за последние сутки прирост 76 130 – 9,8 процента).



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