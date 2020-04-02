 

Владелец “Спартака” оценил финансовый ущерб клуба из-за пандемии

02.04.2020, 10:05, Новости дня

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун рассказал о финансовых убытках, которые несет клуб из-за паузы в чемпионате РФ из-за пандемии коронавируса.

"Клуб теряет много денег. Условно говоря, если у нас месячная выручка составляет порядка полмиллиарда, то вот и считайте, — приводит слова Федуна Спортбокс.Ru. — Надо просто определиться, когда же будет завершен карантин. Если мы видим, что это больше двух месяцев, то пора закрывать чемпионат и пытаться договариваться с игроками по контрактам".

Напомним, что накануне из-за паузы в текущем сезоне футболисты "Спартака" согласились на сокращение зарплат на 40 процентов. Эта мера поможет клубу покрыть часть имеющихся у клуба убытков.

Футбольный сезон в РФ приостановлен до 31 мая. В российской премьер-лиге сыграли 22 тура. По их итогам лидером турнира является "Зенит", набравший 50 очков. "Спартак" располагается на восьмом месте, имея в своем активе 28 баллов.



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