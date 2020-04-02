Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

02.04.2020, 10:05, Новости дня

Доллар и евро упали на старте торгов на Московской Бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 77,36-77,9 рубля. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 77,56 рубля — это на 1,23 рубля ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 84,99 рубля, опустившись на 1,32 рубля относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 1,26 рубля до 80,91 рубля.

Цены на нефть подскочили, после того как президент США Дональд Трамп заявил, что он ожидает, что Саудовская Аравия и РФ в ближайшие несколько дней достигнут соглашения по добыче нефти.

К 10:01 мск стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 12,2% и составила $27,75 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 10,3% до $22,4 за баррель.