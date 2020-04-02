Братья-близнецы, ограбившие комиссионный магазин, попали на камеры
02.04.2020, 10:05, Новости дня
В Берёзовском Кемеровской области братья-близнецы совершили налет на комиссионный магазин. Момент ограбления попал на видеокамеры, установленные в помещении.
Как информирует ГТРК "Кузбасс", братья напали на продавца, угрожали ему ножом с требованием выдать все деньги из кассы. В результате добычей грабителей стали мобильные телефоны и деньги в общей сложности 50 тысяч рублей.
Злоумышленников уже задержали. Теперь их судьбу будет решать суд.
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ГТРК "Кузбасс"
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