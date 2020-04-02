В Военно-медицинской академии им. Кирова составили диету для заражённых коронавирусом

02.04.2020, 9:53, Разное

Специалисты Военно-медицинской академии им. Кирова составили диету для пациентов, заражённых коронавирусом COVID-19. Данный рацион разрабатывался с учётом всех известных рекомендаций врачей.

Питание для инфицированных COVID-19 аналогично таковому для людей с гастритом, то есть, диета №2. В этом случае из рациона должны исключаться острые, жирные и солёные блюда, пряности, копчёности, молочные продукты, консервация и грубая клетчатка. Не рекомендовано также употребление сладостей, ягод с грубой текстурой и свежего хлеба. Вся пища для заражённых коронавирусом должна измельчаться. Эксперты Военно-медицинской академии советую придерживаться в период болезни диеты с содержанием овощей, нежирных сортов мяса и рыбы, кефира и птицы. В качестве десерта разрешено употреблять запечённые яблоки.

В дополнение к диетическому питанию заражённым COVID-19 медики рекомендуют принимать витамин P и аскорбиновую кислоту. Когда лечение даст положительный результат питание можно разнообразить и перейти на диету №15, практически не предусматривающую ограничений по употребляемым продуктам, информирует iReactor.