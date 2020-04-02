В Приморье 12 вернувшихся из Таиланда россиян самовольно покинули аэропорт

02.04.2020, 9:53, Разное

Ночью 2 апреля во Владивостоке приземлился лайнер, доставивший из Бангкока более 160 россиян. Все прибывшие должны были отправиться в обсервацию, но 12 из них самовольно покинули аэропорт.

Они уехали на такси, ни с кем не согласовав свои действия.

Как сообщают в представительстве правительства Приморского края, четырех людей разыскали и вернули в обсерватор, где они должны провести обязательный двухнедельный карантин, как и все соотечественники, возвращающимися в Россию из-за рубежа. Восемь россиян все еще находятся вне обсервации и продолжают создавать эпидемиологический риск населению.

По словам Юрия Трутнева, представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, все прибывающие воздушным транспортом в Приморье граждане, обязаны соблюдать 14-дневный карантин. На данное время в обсервации на территории края пребывают 176 человек, передает Planet Today.