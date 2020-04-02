Предприятия моногородов России во время пандемии переходят на производство антисептиков и масок

02.04.2020, 9:53, Разное

Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 внесла коррективы не только в жизнь населения, но и в работу предприятий. Некоторые производители в моногородах РФ перепрофилируются, переходя на выпуск средств индивидуальной защиты, в частности, масок и антисептиков.

В городе Нижнекамск нефтеперерабатывающее предприятие планирует начать производство спиртовых антисептиков. Данный продукт впоследствии будут передавать социальным службам в разных регионах России, где присутствует «Татнефть», а вот в Нижнем Тагиле санитайзеры изготавливают непосредственно в аптеках и затем реализовываются. В Верхней Пышме фабрика по пошиву спецодежды для торговых сетей, отелей и заведений общественного питания начала производство масок. То же самое происходит на предприятии в населённом пункте Вязники.

Ирина Макиева, возглавляющая Фонд развития моногородов РФ, рассказала, что в сложившейся в стране ситуации многие предприятия готовы внести посильный вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Некоторые только планируют перепрофилирование, другие уже работают в новом направлении, выпуская необходимые населению антисептики и маски. Это позволяет производителям не только сохранить беспрерывную работу, но и помочь городу или региону в борьбе с COVID-19.