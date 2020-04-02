 

В НАТО заявили о готовности защищать союзников в период коронавируса

02.04.2020, 9:48, Новости дня

Альянс готов защитить всех своих союзников от любой угрозы, в том числе во время кризиса, вызванного распространением коронавируса, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Pais.

Его попросили прокомментировать возможность того, что РФ воспользуется нынешней ситуацией с пандемией в Европе, чтобы укрепить свои позиции.

«Основная ответственность альянса заключается в том, чтобы гарантировать, что этот кризис в области здравоохранения не превратился в кризис безопасности, что никто не сможет воспользоваться этой ситуацией, чтобы подорвать нашу безопасность», – передает ТАСС слова Столтенберга.

«По этой причине мы должны гарантировать, что организация поддерживает свою оперативную готовность. Мы должны четко дать понять, чтобы не было недопонимания или возможности для просчетов: НАТО готова защищать всех своих союзников от любой угрозы, в том числе во время кризиса COVID-19», – сказал он.

«И это именно то, что мы делаем: поддерживаем нашу способность действовать и выполняем все наши операции, чтобы гарантировать, что мы можем ответить на любой вызов», – добавил Столтенберг.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что коронавирус спровоцирует начало геополитической войны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Нардеп Бужанский отказался вставать, когда Рада почтила минутой молчания память погибших на Майдане

04.02 / В Днепре закрыли школы на карантин

12.03 / Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Азербайджане

26.03 / В Сумской области умерла женщина, у которой экспресс-тесты на коронавирус показали положительный результат

08.02 / Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника

25.02 / Число пострадавших от наезда на карнавале в Германии увеличилось до 60

07.02 / Шансы Трампа на переизбрание повысились

17.03 / СК попросил продлить арест подозреваемых по делу Голунова

07.02 / Продажи кроссовера Nissan Qashqai выросли на 8,5% в РФ в 2019 году

26.03 / Кремль обещал доработать детали выплат зарплаты россиянам за работу в выходные

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска