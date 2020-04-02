 

Армия Германии пожаловалась на нехватку средств защиты в условиях пандемии

02.04.2020, 9:48, Новости дня

Вооруженные силы ФРГ, которые оказывают гражданское содействие региональным и муниципальным властям в условиях пандемии, испытывают недостаток защитного снаряжения, сообщила глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Наших запасов хватит на определенное короткое время», – передает ТАСС слова министра.

«В остальном же мы все сейчас страдаем от того, что не можем в достаточной степени снабжать [регионы] респираторными масками и располагаем ограниченным числом обученного персонала», – добавила министр.

К поддержке Бундесвера в гражданских целях в Германии прибегают лишь в крайних случаях. Армию привлекают к оказанию помощи после того, как все остальные гражданские источники окажутся исчерпаны.

ВС ФРГ оказывают в первую очередь логистическую помощь, размещают гражданских лиц в военных госпиталях, а также снабжают некоторые коммуны защитным оборудованием. Мобилизованы 15 тыс. резервистов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

В понедельник сообщалось, что ученые из Университета германского Любека, предположительно, смогли добиться крупного прорыва в борьбе с новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-1.



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