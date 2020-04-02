Гимнастка Яна Кудрявцева и хоккеист Дмитрий Кугрышев станут родителями во второй раз

02.04.2020, 9:45, Разное

13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике и серебряный призер Олимпийских игр в Бразилии, 22-летняя Яна Кудрявцева, и ее муж, 30-летний хоккеист уфимского клуба “Салават Юлаев” Дмитрий Кугрышев, станут родителями во второй раз. Об этом спортсменка сообщила лично на своей Instagram-странице, правда сделала это в День смеха, 1 апреля, и многие подписчики сочли это за шутку. “Это вам не шуточки”, – прокомментировала Яна, сопроводив текст веселым эмодзи.

Беременная Яна Кудрявцева Многие подумали, что предыдущее фото — первоапрельская шутка. Но нет, друзья, это не шутка. Мы ждем второго пупсика! Срок еще небольшой, но я не могла не поделиться с вами этой радостной новостью,— призналась Яна, которая родила своего первенца, дочь Еву, 25 декабря 2018 года. Летом 2018 года Кудрявцева вышла замуж за Кугрышева, с которым до брака встречалась около полугода.

Я безумно счастлива, эмоции до сих пор переполняют. Это один из лучших и важных дней в моей жизни. Все произошло неожиданно. Не было ванильных приготовлений, лепестков роз и прочей мишуры. Вечером, мы уже почти спать легли. Он достал из-под подушки безумно красивое кольцо и просто спросил: “Будешь моей женой?” Конечно, я согласилась, – рассказала о помолвке Яна.

В 2017 году Яна объявила о том, что вынуждена завершить карьеру из-за тяжелых последствий перелома ноги. Кудрявцева – дочь знаменитого пловца, олимпийского чемпиона 1992 года Алексея Кудрявцева и самая юная абсолютная чемпионка мира за всю историю художественной гимнастики.

Яна Кудрявцева и Дмитрий Кугрышев с дочкой Евой Яна Кудрявцева с дочкой Евой