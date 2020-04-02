 

Следующая неделя в России тоже будет нерабочей – “Коммерсант”

02.04.2020, 7:40, Новости дня

Следующая неделя в России также будет объявлена нерабочей, пишет газета “Коммерсант”.

“По информации “Коммерсанта”, следующая за нерабочей неделя рабочей также не станет”, – сообщил специальный корреспондент издания Андрей Колесников в репортаже о дистанционном совещании Владимира Путина с членами правительства. На какой срок могут быть продлены ограничительные меры, Колесников не уточнил.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в связи с коронавирусом должно быть продлено количество нерабочих дней.

“Период инкубации для вируса – 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше”, – сказала чиновница.

Попова назвала объявление нерабочей недели “большим вкладом в дело противодействия распространению вируса”. По ее мнению, “продолжение разрыва общения – это безусловная задача грядущего периода”. 

Текущая неделя по указу Владимира Путина объявлена в России нерабочей – как “длинные выходные”. Большинство российских регионов ввели на своей территории домашний режим самоизоляции для всех жителей независимо от возраста, Чечня из-за угрозы коронавируса закрывает границы.

В России, согласно последним официальным данным, заразились 2 777 человек, 190 – выздоровели.

 



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