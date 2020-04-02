Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане – 187. Людям старше 65 лет запретили выходить из дома

02.04.2020, 9:40, Новости дня

В Узбекистане зарегистрировали 6 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее количество больных коронавирусной инфекцией увеличилось до 187, сообщает узбекская служба Радио Свобода.

По информации главного государственного санитарного инспектора страны Нурмата Отабекова, из 90 пациентов, находящихся на лечении в клинике НИИ вирусологии в Ташкенте, у 23 наблюдается пневмония, состояние 5 человек тяжелое, у двоих – стабильно тяжелое.

Выздоровели 12 пациентов, они отправлены на реабилитацию. Два человека скончались.

С 1 апреля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки гражданам Узбекистана старше 65 лет запретили выходить из дома. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

“С сегодняшнего дня гражданам старше 65 лет категорически запрещено покидать свои дома. Разрешается только посещать аптеки и магазины продовольствия и товаров первой необходимости, расположенные рядом с местом жительства”, – говорится в сообщении комиссии.

Ранее власти Узбекистана из-за коронавируса запретили пользоваться транспортом в личных целях. Запрет будет действовать до 20 апреля. Передвигаться по стране в это время смогут только транспортные средства со специальным стикером. Личным транспортом в это время разрешено пользоваться только в экстренных случаях: роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни человека.