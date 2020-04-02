 

Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане – 187. Людям старше 65 лет запретили выходить из дома

02.04.2020, 9:40, Новости дня

В Узбекистане зарегистрировали 6 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее количество больных коронавирусной инфекцией увеличилось до 187, сообщает узбекская служба Радио Свобода. 

По информации главного государственного санитарного инспектора страны Нурмата Отабекова, из 90 пациентов, находящихся на лечении в клинике НИИ вирусологии в Ташкенте, у 23 наблюдается пневмония, состояние 5 человек тяжелое, у двоих – стабильно тяжелое.

Выздоровели 12 пациентов, они отправлены на реабилитацию. Два человека скончались.

С 1 апреля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки гражданам Узбекистана старше 65 лет запретили выходить из дома. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

“С сегодняшнего дня гражданам старше 65 лет категорически запрещено покидать свои дома. Разрешается только посещать аптеки и магазины продовольствия и товаров первой необходимости, расположенные рядом с местом жительства”, – говорится в сообщении комиссии.

Ранее власти Узбекистана из-за коронавируса запретили пользоваться транспортом в личных целях. Запрет будет действовать до 20 апреля. Передвигаться по стране в это время смогут только транспортные средства со специальным стикером. Личным транспортом в это время разрешено пользоваться только в экстренных случаях: роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни человека.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02 / Турецкая пресса сообщила об уничтожении сирийского конвоя

17.03 / Глава минобра Мурманской области оправдалась за ошибки

11.02 / Кузнецова стартовала с победы на теннисном турнире в Санкт-Петербурге

06.03 / Захарова высказала пожелание женщинам и мужчинам на 8 марта

19.02 / Медведчук ведет переговоры о покупке “Интера”, Ермак и Козак обсуждали наступление боевиков на Донбассе. Главное из Telegram-каналов

15.02 / Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина

19.02 / В Японии на круизном лайнере Diamond Princess сняли карантин по коронавирусу

06.02 / Определены сроки начала серийного производства новейших артиллерийских комплексов

24.02 / Мнения: Блестящий русский флот расформирован по указке англичан

04.02 / Зять Кадырова скрывал в декларации квартиру за $1 млн, где проживал и его сын — мэр Грозного — «Собеседник»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска