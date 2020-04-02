Владельцы украинских АЗС согласны, что цены на топливо можно снизить – АМКУ

02.04.2020, 9:34, Новости дня

Часть руководителей сети автозаправочных станций в Украине соглашаются с возможностью снизить стоимость бензина и дизтоплива. Об этом 31 марта проинформировали в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ).

“Сегодня в комитете состоялись встречи с руководителями сетей АЗС. Участники рынка дали исчерпывающие объяснения по текущей ситуации с ценообразованием, и большинство из них согласились с выводами АМКУ о наличии потенциала к дальнейшему снижению цен”, – сказано в сообщении.

В АМКУ рассказали, что в течение трех месяцев изучают рынок нефтепродуктов в стране, в том числе факторы, которые влияют на ценообразование.

“В течение декабря 2019-го – марта 2020-го эти факторы претерпели существенные изменения: постепенное удешевление опта, обвал цен на нефть, укрепление гривны зимой и связанные с пандемией коронавируса ослабление нацвалюты и сокращение спроса в марте”, – отметили в ведомстве.

Антимонопольный комитет подчеркивает, что с 5 декабря, когда он выдал первые рекомендации по ценам на горючее, бензин и дизтопливо на АЗС подешевели в среднем на 13%.

“Встречи с руководителями сетей АЗС подтвердили расчеты комитета – условия для дальнейшего снижения цен на бензин и дизтопливо действительно есть. И Антимонопольный комитет приветствует сети, которые разделяют такую позицию. Что дальше? АМКУ ожидает, что результаты его мероприятий, и встреч в частности, отразятся на ценниках заправок”, – объяснили в антимонопольном ведомстве.

27 марта АМКУ вызвал для дачи пояснений о формировании цен на дизельное топливо и высокооктановые марки бензина представителей крупнейших сетей АЗС: WOG, ОККО, “Укрнафта”, AMIC Energy, Shell, SOCAR, UPG и Glusco.

С начала марта нефть подешевела примерно в два раза: с $51,9 до $24,3 за баррель. Главной причиной стало то, что Россия и ОПЕК не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти, а также что Саудовская Аравия “вступила в тотальную ценовую войну” с Россией.

Стоимость литра бензина марки А95, по данным издания “Минфин”, сейчас составляет 23–27 грн в зависимости от региона.