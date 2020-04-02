Во Франции за сутки скончалось более 500 граждан с коронавирусом

02.04.2020, 9:34, Новости дня

За последние сутки во Франции умерло 509 человек, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом 1 апреля сообщила французская редакция The Local со ссылкой на официальные данные.

Это новый рекорд смертности во Франции. Предыдущий был установлен днем ранее, когда за сутки скончалось 499 человек.

Общее число смертей с начала эпидемии во Франции составило 4032.

Издание отмечает, что число жертв коронавируса может быть больше, так как в официальную статистику не вносят умерших в домах престарелых.

Вечером 1 августа глава минздрава Жером Саломон рассказал, что за сутки в больницы поместили 1882 носителя коронавируса, число таких пациентов возросло до 24 639. В реанимациях находятся 6017 больных.

По словам Саломона, вместимость отделений интенсивной терапии уже превышена.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. На 2 апреля коронавирус выявлен на территории 180 стран и регионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 937 тыс., из них почти 194 тыс. выздоровели, а более 47 тыс. человек умерли.

По количеству выявленных случаев коронавируса Франция находится на шестом месте в мире, по числу смертей – на третьем после Италии и Испании.