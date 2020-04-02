Владелец брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger заразился коронавирусом
02.04.2020, 9:30, Новости дня
Эммануэль Чирико, глава корпорации PVH, которой принадлежат, в частности, такие модные бренды как Calvin Klein и Tommy Hilfiger, заявил, что у него был диагностирован коронавирус.
Чирико сообщил, что узнал о заражении во время посещения медицинского центра, в котором он является членом совета директоров.
«Я собирался быть там, любой, кто будет находиться в больнице в течение продолжительного периода времени, должен сдать тест. Я его сдал и был шокирован, когда узнал о положительном (тесте). У меня нет симптомов», – передает РИА «Новости» слова Чирико.
11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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