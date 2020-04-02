Меры по борьбе с коронавирусом одобрили 59% россиян

02.04.2020, 9:30, Новости дня

Согласно опросу, проведенному сайтом стопкоронавирус.рф, 59% респондентов полностью поддерживают принимаемые российским правительством меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

При этом 32% опрошенных поддерживают большинство из этих инициатив.

6% не согласны с большинством принятых мер, 3% не поддерживают их вообще, передает RT.

Опрос проводился в группе стопкоронавирус.рф в социальной сети «ВКонтакте» 31 марта. Всего проголосовали более 12,4 тыс. подписчиков.

В четверг в оперативном штабе сообщили, что еще три человека с положительным результатом анализа на новую коронавирусную инфекцию и с сопутствующими заболеваниями умерли в Москве

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. При этом заболевшие коронавирусом будут получать противовирусные препараты бесплатно.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.