Инсайдер обнародовал официальные рекламные постеры линейки смартфонов OnePlus 8

02.04.2020, 9:30, Разное

Подразделение китайской компании BBK Electronics 14 апреля текущего года готовится представить новую линейку смартфонов OnePlus 8. Сетевой инсайдер Roland Quandt в Twitter-аккаунте обнародовал официальные рекламные постеры готовящихся к дебюту гаджетов.

Ожидается, что в ходе презентации производитель покажет две модели смартфонов – OnePlus 8 и 8 Pro. Судя по представленным инсайдером постерам, визуально гаджеты имеют небольшие отличия. Так, у «продвинутой» версии в отличие от базовой предусмотрен расположенный рядом с основной камерой лазерный помощник автофокуса, а также имеется ещё один модуль. Отличия коснулись и боковых рамок, которые у OnePlus 8 более узкие.

Производительность смартфонам линейки OnePlus 8 обеспечит процессор Snapdragon 865 от Qualcomm, о чём ранее пояснил Пит Лау, занимающий пост гендиректора компании. Известно о наличии в новинках быстрой ОЗУ LPDDR5, дополненной применявшейся в предшественниках UFS 3.0.

Some more marketing collateral for the new #OnePlus8 series for you to drool over https://t.co/igkkSBdOVz pic.twitter.com/0HE1YJzeCw

— Roland Quandt (@rquandt) April 2, 2020