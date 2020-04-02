 

Ученые: Над Арктикой появилась гигантская озоновая дыра

02.04.2020, 9:18, Разное

Массы холодного воздуха, запертые в районе Северного полюса, вызвали небывалое истощение озонового слоя над Арктикой.

После принятия в 1980-х международного Монреальского протокола, запретившего массовое применение фреонов, озоновый слой над Антарктидой понемногу восстанавливается. В 2019 году «дыра» еще более уменьшилась, так что, по оценкам экспертов ООН, может окончательно исчезнуть уже в ближайшие десятилетия. Однако на этом фоне новая — и довольно обширная — озоновая дыра образовалась на противоположной стороне Земли, в Арктике. На этот раз причиной стали не летучие хлорсодержащие фреоны, а глобальные изменения климата и ослабление холодного полярного вихря.

Стоит напомнить, что озон накапливается в верхних слоях атмосферы, на высотах от 10 до 50 километров, защищая поверхность планеты от жестких ультрафиолетовых лучей. Количество озона непостоянно и меняется в течение года: зимой, когда в Антарктиде особенно холодно, воздушные массы скапливаются в районе Южного полюса, принося дополнительные количества фреонов и других хлор- и бромсодержащих летучих веществ, разрушающих молекулы озона. Поэтому каждую зиму озоновый слой над приполярной Антарктикой истощается — хотя и не так значительно, как несколько десятилетий назад.

Температуры в Арктике не столь низки и стабильны, и даже зимой озона здесь обычно сохраняется достаточно. Однако в нынешнем году регион накопил огромные массы ледяного воздуха, запертого высотными вихрями полярной ячейки. По имеющимся данным, его здесь собралось больше, чем в рекордно холодную зиму 1979 года, а вместе с тем началось разрушение озонового слоя, с образованием истощенной области площадью втрое больше всей Гренландии. Во вторую половину марта стратосферные зонды отметили уменьшение содержания озона на 90 процентов на высоте 18 километров — до 0,3 частей на миллион вместо нормальных 3,5 частей.



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