Елена Малышева считает, что главврач Коммунарки мог заразиться коронавирусом вне больницы

02.04.2020, 9:09, Разное

Специалист в области медицины Елена Малышева высказала свое мнение по поводу заражения коронавирусом Дениса Проценко, главврача больницы в Комунарке. Ведущая «Жить здорово!» считает, что он мог инфицироваться вне клиники.

По словам Малышевой, которая в минувшем месяце вместе со съемочной группой посетила больницу в Коммунарке, медики, работающие с пациентами с подозрением или подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, хорошо защищены. Однако персонал использует экипировку только в данном отделении, а выходя из клиники, может заразиться в любом месте.

У доктора Проценко, подтвердившего заражение COVID-19, заболевание протекает бессимптомно. Легкая форма инфекции, отметила Малышева, наблюдается почти у 80% пациентов. Например, в Израиле среди протестированных медиков, чувствовавших себя здоровыми, у 8% выявлен коронавирус.

Сама Малышева сдала тест на наличие болезни после посещения клиники в Коммунарке. Результаты оказались отрицательными. Телеведущая добавила, что все члены съемочной группы тоже чувствуют себя нормально, информирует iReactor со ссылкой на «КП».

По имеющейся информации, во всем мире зафиксировано более 823 000 случаев заражения коронавирусом. Из них порядка 40 000 – со смертельным исходом, пишет «Слово и Дело».