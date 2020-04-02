Зенитчики провели боевые стрельбы на полигоне в Бурятии

02.04.2020, 9:08, Новости дня

Расчеты зенитных самоходных установок «Стрела-10» соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке РФ провели боевые стрельбы на специализированном полигоне Телемба в Республике Бурятия, сообщили в Минобороны.

В полевых условиях зенитчики отработали марш, организацию охранения и маскировки позиций, а также борьбу с беспилотными летательными аппаратами.

«На этапе боевой стрельбы расчеты установок «Стрела-10» выполнили пуски зенитных ракет для поражения низколетящих скоростных воздушных целей, имитирующих авиационный налет условного противника. К практическим действиям привлекалось более 50 военнослужащих и 10 единиц боевой техники. В ближайшее время военнослужащие зенитного ракетного дивизиона морской пехоты ТОФ вернуться в пункт постоянной дислокации», – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Напомним, 27 марта дислоцированный в Приморье зенитный ракетный полк поразил на полигоне Телемба в Бурятии гиперзвуковые мишени из С-400 в ходе учений.