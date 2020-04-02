«Ночью Паше стало плохо»: 13-летний сын Аллы Довлатовой срочно доставлен в больницу

02.04.2020, 8:53, Разное

Радиоведущая Алла Довлатова благодарит врачей скорой помощи за оперативность: сын срочно доставлен в больницу. Это должно быть нормой, считают поклонники в Instagram.

«Всем материнским сердцем» Довлатова выражает свою благодарность медикам. Причиной вызова стал острый приступ панкреатита у одного из четверых её детей. Пять минут понадобилось экстренной службе, чтобы приехать для оказания помощи ребенку. Переживания матери понятны подписчикам, и они присоединяются к теплым словам в адрес врачей. Ведущая выразила надежду, что служба также оперативно действует не только в Москве, но и в других регионах России. Некоторые же считают, Довлатовой и её сыну просто повезло, а ведь это должно быть нормой, и делятся своим негативным опытом.

Их тревога вполне объяснима, так как нагрузка на медиков в условиях пандемии коронавируса чрезвычайно возросла. Но другие болезни остались также, поэтому и волнуются люди — будет ли им оказана срочная помощь. Поклонники желают здоровья заболевшему подростку и его матери.