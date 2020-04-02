Юрген Клопп может покинуть “Ливерпуль” ради сборной Германии

02.04.2020, 8:50, Новости дня

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассматривается в качестве нового наставника футбольной сборной Германии. На этом посту он может сменить Йоахима Лева, занимающего свой пост 13 лет.

Сам Клопп не исключает, что "Ливерпуль" станет его последним опытом в клубном футболе. Как сообщает Daily Mirror, немецкий специалист рассматривает возможное назначение на пост рулевого "Бундестим" логичным развитием своей тренерской карьеры.

Напомним, что Клопп возглавляет мерсисайдцев с 2015 года. За время работы в английском клубе он привел "Ливерпуль" к победам в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В нынешнем сезоне чемпионата Англии его подопечные лидируют с 25-очковым отрывом от идущего вторым "Манчестер Сити".

Накануне Клопп поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до 2024 года.