Прилетевших из Бангкока пассажиров разыскивают приморские силовики

02.04.2020, 8:50, Новости дня

Пассажиров, вернувшихся сегодня ночью из Бангкока и проигнорировавших требование об обязательном карантине, разыскивают силовики. Об этом со ссылкой на источник в правительстве Приморья сообщают "Вести: Приморье".

Как известно, спецрейсом в Россию вернулось 170 россиян. Основную часть прилетевших сразу же отвезли в обсерваторы — там они проведут две недели карантина. Несмотря на запрет, несколько граждан самовольно покинули здание аэропорта и уехали домой, пообещав уйти на самоизоляцию. Эту информацию со ссылкой на VL.ru передали "Вести".

Четверых нарушителей силовикам удалось найти, сейчас их поместили в обсерватор. Оставшихся восемь пассажиров ищут.

Рейс вернул на родину россиян, застрявших в Таиланде из-за ситуации с коронавирусом. На борту были не только приморцы, но и жители Камчатки, а также Амурской области.

Специальные карантинные пункты, куда размещают на двухнедельный карантин всех вернувшихся из-за границы граждан, оборудованы в санаториях Приморья и на базах отдыха. Всего там сейчас расположилось 176 человек, в том числе прибывших из Таиланда.

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ГТРК "Владивосток"