УЕФА идет навстречу клубам. Но финансовый Fair Play не отменен

02.04.2020, 8:50, Новости дня

Европейский союз футбольных ассоциаций в срочном порядке рассматривает разные варианты помощи клубам и национальным федерациям в ситуации, связанной с пандемией коронавируса, когда доходы футбола упали до нуля. Одной из мер стала отсрочка лицензирования для участников в еврокубков сезона-2020-2021.

"Исполком УЕФА поддерживает предложение предоставить членам Союза больше времени для завершения процесса лицензирования клубов до тех пор, пока процесс приема в клубные соревнования УЕФА следующего сезона не будет пересмотрен, — сказано в заявлении УЕФА. – В результате растущей неопределенности исполком также решил приостановить действие положений о лицензировании клубов, касающихся подготовки и оценки будущей финансовой информации о клубах".

При этом один из главных вопросов повестки дня – при остановка или же полная отмена финансового Fair Play (правила "честной игры"), — пока никак не решен. А ведь известно, что клубы особенно страдают от него, поскольку на время пандемии и связанной с ней отмены соревнований финансовые доходы команд стали нулевыми.