Главному инфекционисту США выделили охрану из-за поступивших угроз

02.04.2020, 8:48, Новости дня

Один из членов группы Белого дома по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи сталкивается с угрозами в свой адрес, сообщили СМИ.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на CNN, генеральный инспектор минздрава США обратился в Службу федеральных маршалов США за помощью после угроз в адрес Фаучи. После этого доктору была выделена личная охрана. Несколько сотрудников полицейского управления Вашингтона теперь постоянно находятся возле дома Фаучи.

Сам инфекционист во время брифинга по коронавирусу в Белом доме отказался отвечать на вопрос журналистов, действительно ли он получал угрозы.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что Фаучи не нуждается в охране, потому что его «все любят», а если кто-то и нападет, то у него «будут большие неприятности».

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей США, в Соединенных Штатах выявлено более 213,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 4 тыс. 757 летальных исхода.