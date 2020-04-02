Жительницу Сахалина оштрафовали за фейк о коронавирусе

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02.04.2020, 8:48, Новости дня

Жительницу Сахалина оштрафовали на 30 тыс. рублей за распространение недостоверной информации о коронавирусе, информирует пресс-служба регионального УМВД.

В ведомстве сообщили, что жительница села Горнозаводск была привлечена к административной ответственности «за распространение ложных сведений о пандемии COVID-19», передает РИА «Новости».

31 марта женщина распространила в популярном островном мессенджере аудиосообщение о том, что в городе Невельске якобы в тяжелом состоянии госпитализированы двое граждан с подозрением на коронавирус.

«При этом взволнованный женский голос утверждал, что данные сведения получены ее знакомым прямиком из администрации города. Данная информация не соответствует действительности. На территории Невельского района не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом», – отмечается в пресс-релизе УМВД.

Автора фейка полиция установила в течение суток. Решение о штрафе вынесено Невельским районным судом.

Ранее президент Владимир Путин утвердил поправки в УК РФ о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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