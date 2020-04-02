Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 900 тысяч. В Москве умерли еще три пациента

02.04.2020, 8:32, Новости дня

По данным на 2 апреля, коронавирусом COVID-19 во всем мире заразились 937 170 человек, следует из данных института Джона Хопкинса, который приводит статистику по пандемии в реальном времени. Погибли 47,2 тысячи человек, выздоровели – 193,7 тысячи.

Как отметил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, вирус распространялся по экспоненте последние пять недель. В ближайшие дни количество подтвержденных случаев может вырасти до миллиона, количество смертей – до 50 тысяч, прогнозирует глава ВОЗ.

Самое большое количество выявленных случаев заражения – в США: 216,5 тысяч; 5,1 тысячи пациентов умерли (из них 1,3 тысячи – в штате Нью-Йорк). За 1 апреля в стране появилось 928 новых заболевших – это самый высокий суточный показатель за время вспышки.

На втором месте – Италия (110 тысяч), за ней Испания (104 тысячи) и Китай (82 тысячи).

Больше всего погибших зафиксировано в Италии (13 тысяч), Испании (9 тысяч) и Франции (4 тысячи). В Великобритании отмечен рекордный пока рост суточной смертности – 563 человека.

В России, согласно последним официальным данным, заразились 2 777 человек, 190 – выздоровели.

Сегодня ночью в Москве умерли еще трое пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, количество умерших от коронавируса в России возросло до 28 человек.

Возраст пациентов – от 63 до 72 лет, у всех были сопутствующие заболевания: кардиосклероз, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), сахарный диабет, артериальная гипертензия. Одна из пациенток недавно вернулась из-за границы.

Общее число скончавшихся в Москве пациентов с подтвержденным коронавирусом выросло до 19 человек. В Москве зарегистрировано 1880 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 115 заболевших выздоровели.