Панин: Я посмотрел про “Курск”, как его утопили, бл…дь. Посмотрели про Беслан, как там напалмом детей сожгли, бл…дь. Слезы текут, бл…дь… Позор, стыдно, бл…дь!

02.04.2020, 8:32, Новости дня

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону российский актер Алексей Панин заявил, что раньше поддерживал политику Кремля в Крыму, потому что верил российскому телевидению.

“Я не поддерживаю политику [президента РФ Владимира] Путина. Я был идиотом. Я верил в то, что мне рассказывал “Первый канал”. Я верил, что действительно Крым проголосовал и был честный референдум. Я сейчас понимаю, что это неправда. Я мог бы тебе сказать очень много. Просто, понимаешь, я не могу это сказать, потому что меня посадят… Я бы очень хотел сказать российским людям наивным, которые смотрят “Первый канал” и канал “Россия”: зайдите в интернет, посмотрите интервью [убитой журналистки Анны] Политковской, [отравленного сотрудника ФСБ РФ Александра] Литвиненко, [оппозиционера] Бори Немцова. Может, у вас глаза откроются?” – сказал Панин.

По его мнению, интересующихся россиян трудно обмануть телевидением.

“А есть люди, у которых есть просто “Первый канал”, они живут в своем Торжке, бл…дь, и им пох…й. Им платят какие-то 100 долларов зарплаты – да им насрать, бл…дь. Я маме своей пытаюсь… “Мама, ты поинтересуйся хотя бы”. Моя мама – умная женщина. Но ей пох…й. Мы посмотрели про “Курск”, как его утопили, бл…дь. Посмотрели про Беслан, как там напалмом детей сожгли, бл…дь. Слезы текут, бл…дь… Понимаешь, я же тебе не могу сейчас перед камерой сказать, кто это сделал? Позор, стыдно, бл…дь! Бывает какая-то неправильная политика, я не очень в политике разбираюсь. А это позор!” – добавил актер.

Панин: Чтобы ноги моей, бл…дь, – извините за слово “нога” – в этой, бл…дь, стране под названием “Россия” не было. Полный текст интервью

Российская подводная лодка “Курск” затонула 12 августа 2000 года во время учений Северного флота в Баренцевом море. На борту подлодки находилось 118 членов экипажа, все они погибли. По официальной версии, гибель “Курска” произошла вследствие взрыва в переднем вооруженном отсеке.

1 сентября 2004 года в североосетинском городе Беслан сторонники Чеченской Республики Ичкерия захватили в заложники более 1200 учеников и учителей школы №1. В результате террористического нападения и последовавшего затем штурма здания силами спецназа ФСБ погибло 334 человека, 186 из них – дети, более 800 было ранено. Ответственность за захват взял на себя один из лидеров Чеченской Республики Ичкерия Шамиль Басаев.