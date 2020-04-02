Илларионов: Кто круче Путина? Саакашвили

02.04.2020, 8:32, Новости дня

Деятельность президента РФ Владимира Путина на этом посту не сопоставима с успехами бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в его стране за время его каденции. Такое мнение в авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона выразил бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

Он назвал имя Саакашвили, отвечая на вопрос журналиста о том, кто мог бы быть “круче Путина”.

“Михаил Николаевич Саакашвили оказался президентом Грузии, которая не сопоставима с Россией по размерам, по численности населения, по масштабам экономики, по уровню экономического развития, по состоянию государственных и политических институтов, по состоянию общества, когда эта была страна в состоянии катастрофы – экономической, политической, социальной, правовой. Страна, в которой власть находилась в руках бандитов в самом прямом смысле этого слова. Фактом жизни было то, что когда приезжали, например, некоторые чуть-чуть успешные бизнесмены в Тбилиси, то им навстречу выезжали эскорты с вооруженными людьми для того, чтобы они могли преодолеть 15-минутное расстояние между аэропортом и городом, чтобы их не похитили и не потребовали выкуп за их жизнь. А когда какой-нибудь очередной “крестный отец”, мафиозный босс приезжал, то ему навстречу ехал министр внутренних дел… Это было состояние страны. И то, что Михаилу Саакашвили вместе с коллегами, которых он, кстати, собрал в уникальную команду, удалось сделать за эти девять или 10 лет, – настоящее чудо”, – отметил Илларионов.

Он высказал мнение, что то, что сделал Путин в начале своего президентства, сегодня можно оценить со знаком плюс, однако очень много было и продолжает делаться со знаком минус.

“Страна, какую получил Саакашвили, и та, которую он оставил, – это совершенно несопоставимые страны. Даже в той сфере, в которой у Путина действительно можно найти плюсы – по крайней мере в первые два срока, – это экономический рост, который действительно был, Грузия-то превысила эти показатели. Причем Грузия обеспечила экономический рост и в условиях мирового финансового кризиса, и в условиях агрессии со стороны России, со стороны того же Путина. То есть даже в этой сфере, в какой у Путина наибольшие заслуги, наибольшие успехи, Михаил Николаевич превысил эти результаты. Не говоря уже обо всех других”, – подчеркнул бывший советник российского президента.

Илларионов: Чем дольше Зеленский будет находиться на посту президента, тем больше ущерба нанесет Украине. Не желая этого. Читайте полную версию интервью

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Саакашвили был президентом Грузии два срока подряд – в 2004 – 2013 годах. Он был одним из лидеров “Революции роз”, в результате которой был отстранен от власти Эдуард Шеварднадзе.