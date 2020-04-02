Сбегая из мест обсервации, люди ставят под угрозу жизни других. За заражение окружающих их могут осудить – адвокат Рябченко

02.04.2020, 8:32, Новости дня

В Украине следует экстренно ужесточить ответственность за нарушение режима обсервации, чтобы полиция могла ограничивать право человека на свободу передвижения. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил адвокат Василий Рябченко.

“В данный момент пришло время подумать не только о своих правах, но и о правах других граждан. Правительство Украины обязано обеспечить как соблюдение прав людей, прилетевших последними рейсами, так и всех граждан, находящихся в режиме карантина и самоизоляции. А это больше 40 миллионов человек. Те, кто вернулся в последние дни в Украину, должны понимать, что они могут заразить других”, – отметил юрист.

По его словам, нарушители режима обсервации, сбежавшие из отеля, могут понести как административную, так и уголовную ответственность.

“Отказываясь от обсервации, сбегая из мест обсервации, люди не только явно нарушают закон, но и ставят под угрозу жизни других людей. Поскольку этот вирус может спровоцировать болезнь, привести к инвалидности и даже гибели человека. В мире пандемия. Если граждане явно и умышленно игнорируют предписания государственных органов и плюс к этому портят имущество аэропорта, они могут понести наказание. Например, в рамках статьи 194 статьи УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Действия людей в аэропорту являются уже основанием для открытия уголовного производства. Граждане, которые отказываются от обсервации, могут понести как административную, так и уголовную ответственность. Все зависит от тяжести последствий. За нарушение правил карантина могут применить штраф от 17 до 170 тыс. грн. В то же время, если в результате нарушения режима обсервации заразились другие люди или даже погибли, речь может идти об уголовном наказании. В таком случае сбежавших можно осудить на срок от пяти до восьми лет заключения”, – рассказал собеседник.

Он подчеркнул, что полиция имеет право применять силу по отношению к нарушителям закона.

“Исходя из второй статьи закона про полицию, ее задача – обеспечение публичной безопасности и порядка, охрана прав и свобод человека, а также интересов общества и государства. Следовательно, полиция должна была пресекать действия людей, которые стремились нарушить нормы эпидемической безопасности. Полиция имела право физически противодействовать тем, кто прорывался из аэропорта и ломал двери, игнорируя законное требование правоохранителей о соблюдении порядка. Как видим, этого не произошло. Возможно, сработал человеческий фактор и популярный лозунг “Полиция с народом”. На сегодня в законодательстве Украины нет прямой нормы, которая позволяла бы во время карантина ограничить права человека. По моему мнению, правительству следует экстренно дополнить Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, ужесточить ответственность за нарушение санитарных норм, неисполнение требований режима карантина, обсервации и так далее, чтобы полиция имела законные основания ограничивать право человека на свободу передвижения в условиях эпидемии”, – резюмировал Рябченко.

Днем 29 марта украинцы, прилетевшие из Вьетнама в Борисполь, отказались отправляться на обсервацию, вырвавшись из здания аэропорта. Вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане, которые продолжают возвращаться в Украину на фоне распространения коронавирусной инфекции, будут обязательно помещаться на обсервацию.

31 марта стало известно, что из киевского отеля “Казацкий”, куда были помещены на обсервацию прибывшие 30 марта из-за границы украинцы, сбежали несколько человек. Место обсервации в отеле “Пуща Конгресс Отель” также покинули украинцы, эвакуированные из Катара. Полиция намерена привлечь сбежавших из обсервации к административной ответственности, пишет агентство.

В Украине на 10.00 31 марта подтвердились 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 13 человек умерли, восемь выздоровели. В Украине чаще всего болеют COVID-19 люди в возрасте от 31 до 40 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 786 тыс., из них более 166 тыс. выздоровели, а 37 829 человек умерли.