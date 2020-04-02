«Знамение» – самый проклятый фильм из всех

02.04.2020, 8:31, Разное

Слухи о привидениях или проклятиях регулярно преследуют фильмы ужасов на мистическую тему.

К примеру на съемках "Изгоняющего Дьявола" произошел большой пожар, который уничтожил все декорации спальни одержимой девочки Риган, кроме кровати, на которой она пролежала часть фильма.

Более недавний пример произошел во время съемок фильма "Проклятие Аннабель 3", где сам по себе стал двигаться складной стул, а некоторые актеры подверглись нападению чего-то невидимого. Особенно юная актриса Макенна Грейс, у которой каким-то образом оказался порез на голове, а позже шла кровь из носа.

Недостатка в подобных примерах нет и мы могли бы посвятить им всю статью, однако, как говорят, страшнее всего пришлось съемочной команде фильма "Знамение" (The Omen), вышедшего в 1976 году (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Кратко напомним вам основной сюжет фильма. У американского сенатора Роберта Торна рождается сын, которого убивает акушерка и заявляет, что ребенок был мертворожденным. Потом она убеждает Торна и его жену усыновить другого ребенка, который на самом деле является Антихристом. Когда ребенок немного подрастает. Торн понимает, кто он такой, и с помощью нескольких других людей ищет способ расправиться с ним до того, как он войдет в свою полную силу. Им в свою очередь пытаются помешать защитники маленького Антихриста.

Ведущий актер фильма Грегори Пек (игравший Торна) испытал страшную семейную трагедию всего за 2 месяца до начала съемок "Знамения" – его 30-летний сын Джонотан застрелился, пустив себе пулю в голову. А спустя несколько месяцев после этого, когда Грегори Пек летел в самолете в Лондон, в самолет попала молния и было много переживаний, сможет ли он долететь, а если долетит, сможет ли приземлиться.

Спустя всего пару недель после этого инцидента с молнией и самолетом то же самое случилось с самолетом, на котором летел исполнительный продюсер картины Мейс Ньюфилд. Молния попала в сего самолет во время посадки в аэропорту Лос-Анджелеса.

В обоих случаях с молниями все обошлось и никто не пострадал, но есть еще один, куда более страшный момент. Был зафрахтован небольшой самолет для перелета членов съемочной команды. Но буквально в последнюю минуту что-то не состыковалось и руководство отменило перелет на этом самолете и выбрало другой рейс. А когда первый самолет вылетел с другими пассажирами, то не успел он подняться в воздух, как потерпел крушение. Все, кто был на его борту, погибли.

А когда продюсер фильма Храви Бернхард снимал в Риме часть сцен для "Знамения", в него тоже попала молния. Точнее ударила совсем рядом с ним, лишь чудом не задев. "Дьявол на работе, он не хочет, чтобы этот фильм вышел", – мрачно пошутил Бернхард после этого случая, а потом признался, что с тех пор начал носить с собой крест, когда приезжает на съемки "Знамения".

Джон Ричардсон – художник по спецэффектам, который в том числе работал на сцене с обезглавливанием одного из персонажей картины, вскоре после окончания съемок попал в страшную автоаварию, которая, к слову, произошла в пятницу 13-го. Сам Ричардсон пережил аварию, а вот его подруга Лиз Мур погибла. И не просто так, а была обезглавлена.

Еще более странный факт, вызывающий мурашки на спине, это то, что Ричардсон заметил рядом с местом аварии знак, на котором было написано "Ommen, 66,6 км". Так назывался один голландский город, неподалеку от которого они ехали.

В сцене, где на актера Грегори Пека нападают ротвейлеры, был использован каскадер, то это все равно оказалось опасным, собаки прокусили защитную ткань и нанесли человеку немало ран. К счастью, он не погиб.

Один из членов съемочной группы, которому повезло куда меньше, был дрессировщик животных Сидни Бэмфилд, который помогал во время съемок с сумасшедшими бабуинами. На него напал тигр и нанес ему смертельные раны.