«Милявская однажды меня нецензурно послала» – Мигель вспомнил неприятный инцидент с певицей

02.04.2020, 8:30, Разное

Российский режиссёр и хореограф, наставник в шоу «Танцы» Мигель в программе Agentshow Land на канале видеохостинга YouTube вспомнил о неприятном инциденте с Лолитой Милявской. Танцор рассказал, что певица однажды его «нецензурно послала» по причине плохого настроения.

Мигель вспомнил, как когда-то ставил танцевальный номер для звезды российской эстрады Лолиты Милявской. Хореограф говорит, тогда певица даже не смотрела постановку, а сразу же «послала». По словам танцора, причиной нецензурного высказывания, скорее всего, было настроение знаменитости, вследствие чего она просто не подбирала слов, а сказала так, как хотела. Также в интервью Мигель признался, что с раздражением относится к людям, не отдающимся полностью выбранному делу, а таких, по его мнению, сейчас на сцене достаточно много.

Относительно личной жизни Мигель рассказал, что не осуждает «одноразовые связи» и раньше сам часто имел случайных партнёрш. Он не видит в этом ничего предосудительного, если человек одинок, однако отмечает, отношения «на одну ночь» нужно оговаривать сразу, и потом не будет проблем с взаимными претензиями.