 

Huawei готовит презентацию серии Honor Play 4T на 9 апреля

02.04.2020, 8:30, Разное

В Huawei определились с датой презентации новой серии смартфонов суббренда компании Honor Play 4T. Бюджетные устройства, ориентированные на игры, представят 9 апреля.

Наименование линейки мобильных аппаратов значится в тизере, обнародованном на просторах Weibo. Характеристики новинок компания не озвучила.

Особенности одной из моделей бюджетной серии Honor Play 4T раскрыл китайский информатор Digital Chat Station. Устройство весом 163 г и толщиной 7,7 мм оснащено 6,3-дюймовым OLED-экраном с вырезом в виде капли, основной камерой с тремя модулями – 48/8/2 Мп, АКБ на 4000 мАч с поддержкой скоростной зарядки на 22,5 Вт. Базой смартфону служит чипсет Kirin 810.

Убедиться, правдива ли информация, предоставленная инсайдером, поклонники бренда смогут убедиться уже в день анонса линейки – 9 апреля.



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