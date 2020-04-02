Рябошапка: Практически все антикоррупционное законодательство, которое есть в Украине, создано мной лично

02.04.2020, 8:22, Новости дня

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что принимал участие в создании всех антикоррупционных стратегий, которые были приняты и действуют в Украине. Об этом он сказал в авторской программе “БАЦМАН” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман.

“Практически все антикоррупционное законодательство, которое есть в Украине, создано или мной лично, или при моем активном участии. Например, законы о предотвращении коррупции – о создании Нацагентства по предотвращению коррупции, о создании Национального антикоррупционного бюро, о создании системы электронного декларирования и, собственно, внедрение электронного реестра деклараций для чиновников. Я также принимал участие в создании антикоррупционных стратегий, которые все были приняты. Собственно, так как я не занимаюсь антикоррупцией, новых стратегий нет”, – отметил он.

Отвечая на вопрос о практически незаметных результатах работы специализированных антикоррупционных органов, Рябошапка подчеркнул, что инфраструктура не может давать серьезный результат с самого первого дня своего создания – для этого нужны время и политическая воля.

“В прошлом году мы почувствовали возможность и появилась политическая воля для того, чтобы показать определенный результат. Но опять же есть определенная инерция и антикоррупционные органы только начали нарабатывать новые дела. Много дел сейчас переданы в антикоррупционный суд. Если бы он в ближайшее время смог осудить нескольких высших должностных лиц, мы бы увидели первый конкретный результат. Думаю, не хватает буквально несколько месяцев, когда мы сможем увидеть реальный результат работы всей антикоррупционной структуры”, – сказал экс-генпрокурор.

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После победы Майдана в Украине было создано сразу несколько новых государственных структур, призванных бороться с коррупцией. В частности, запуск НАПК и электронного декларирования в 2015–2016 годах входил в требования Европейского союза для реализации безвизового режима.

Высший антикоррупционный суд начал работу в сентябре 2019 года.

Рябошапка в 2016–2017 годах был членом НАПК, в 2019–2020-м – генеральным прокурором Украины.