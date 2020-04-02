В США за сутки скончалось более 900 человек с коронавирусом

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02.04.2020, 8:22, Новости дня

За последний день в Соединенных Штатах умерло более 900 человек, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом 2 апреля сообщает CNN.

Для Соединенных Штатов это новый дневной максимум за время эпидемии.

В общей сложности число граждан с коронавирусом, которые умерли в США, достигло 4703, отмечает телеканал.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. На 2 апреля коронавирус выявлен на территории 180 стран и регионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 937 тыс., из них почти 194 тыс. выздоровели, а более 47 тыс. человек умерли.

В США зафиксировано наибольшее в мире число людей с коронавирусом – более 216 тыс.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины на 22.00 1 апреля, в стране зафиксировано 794 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 20 человек скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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