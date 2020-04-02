 

В Израиле у главы Минздрава и его жены обнаружили коронавирус – СМИ

02.04.2020, 8:22, Новости дня

У 71-летнего министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом 2 апреля сообщает со ссылкой на Минздрав Haaretz. 

По данным издания, COVID-19 выявлен также у его жены.

Лицман и его супруга “чувствуют себя хорошо”, они будут находиться дома под присмотром медиков. Министр будет работать удаленно.

В Минздраве подчеркнули, что пройти домашний карантин должны все чиновники, которые общались с Лицманом за последние две недели.

Haaretz отмечает, что в изоляции должны также оказаться шеф Моссада Йосси Коэн и глава Совета национальной безопасности Меир Бен Шаббат.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. На 2 апреля коронавирус выявлен на территории 180 стран и регионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 937 тыс., из них почти 194 тыс. выздоровели, а более 47 тыс. человек умерли.

В Израиле зафиксировано более 6 тыс. граждан с коронавирусом, из них 241 вылечился, а 26 скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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