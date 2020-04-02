По количеству больных коронавирусом на Украине лидируют Киев и область

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02.04.2020, 8:20, Новости дня

Киев и Киевская область лидируют по заболеваемости коронавирусом на Украине. Как передаёт «1+1», всего в регионе зафиксировано 150 случаев заражения вирусом.

Больше всего больных коронавирусом сейчас в Киеве и области — вместе это более 150 человек. На втором месте — Буковина, там 104 установленных диагноза. Вчера местная лаборатория провела исследования 39 жителей различных сёл Черновицкой области, в 14 обнаружили коронавирус.

В оперативном штабе области сообщают о нескольких случаях заражения среди медицинских работников, однако больше информации обещают обнародовать днём.

30 медиков заболели в Тернопольской области, сейчас регион занимает третье место по количеству установленных диагнозов. Там зафиксировано 98 случаев. Эпицентром недуга остаётся Монастырисский район, там коронавирусом заболел даже мэр города. 

Местная районная больница, которую переоборудовали под госпиталь, испытывает нехватку персонала: одна медсестра написала заявление об увольнении, пятеро ушли в отпуск и 20 подхватили коронавирус. 

Дата выхода в эфир 01 апреля 2020 года. 



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