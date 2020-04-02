 

Татьяна Тарасова показала архивный свадебный снимок с третьим супругом Владимиром Крайневым

02.04.2020, 8:09, Разное

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова на странице в Instagram показала редкий архивный снимок. На свадебном кадре мастер спорта запечатлена вместе с третьим супругом, музыкантом Владимиром Крайневым.
Недавнюю публикацию в соцсети Татьяна Тарасова посвятила дню рождения ушедшего из жизни около 9 лет назад Владимира Крайнева. На чёрном-белом фото тренер в платье с цветочным принтом, склонив голову, с улыбкой смотрит на держащего её за руку супруга. Брак с пианистом для Тарасовой был третьим. С первым мужем, актёром Алексеем Самойловым, тренер прожила вместе пару лет, а затем вышла замуж за легкоатлета Василия Хоменкова, но оба брака в итоге заканчивались разводами. Совместных детей ни с одним из трёх мужей у Тарасовой так и не родилось.

За долгие годы тренерской работы Татьяна Тарасова воспитала не одну звезду фигурного катания. Её ученики не раз становились победителями на олимпиадах и крупных спортивных мероприятиях, а самым известным из них является четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин.



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