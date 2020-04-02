 

Росстат захотел перенести Всероссийскую перепись населения на 2021 год

02.04.2020, 8:08, Новости дня

Росстат рассматривает возможность переноса Всероссийской переписи населения, которая должна была пройти в октябре этого года, на 2021-й из-за коронавируса, сообщили в ведомстве.

«Росстат выступил с инициативой перенести на 2021 год проведение Всероссийской переписи населения, основной этап которой сейчас запланирован на октябрь 2020 года», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства, где уточнили, что новые сроки проведения переписи населения будут определены правительством России.

«Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи, чтобы она прошла максимально эффективно и в намеченном формате», – сообщил глава ведомства Павел Малков.

В федеральной службе напомнили, что 30 марта, в условиях повышенной опасности распространения вирусной инфекции и введения режима самоизоляции в ряде регионов страны, было принято решение перенести начало переписи в труднодоступных районах.

По мнению Малкова, «смещение сроков не повлияет на качество и результат, наоборот, появляется возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий, которые станут отличительной особенностью первой цифровой переписи России».

«Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных. У нас остается все меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность собираемой информации», – заключил глава Росстата.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Визит Лаврова в Латинскую Америку: первая остановка на Кубе

05.02 / Надлер: Болтон, по-видимому, будет вызван для дачи показаний

15.02 / Арестован отец, бросивший детей в аэропорту Шереметьево

29.03 / Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом

23.03 / Коронавирус сразил первого американского сенатора

17.02 / Мнения: Почему в РФ стало лучше, чем в Италии

25.02 / В Псковской области проверили роддом, где на обед подали суп с червями

07.02 / Вратарь “Тампы” Василевский побил еще один клубный рекорд

03.03 / Ученые рассказали о влиянии карантина на психику

23.03 / Коронавирус захватил номерной знак пожилого “Мустанга”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: ryb[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска