Росстат захотел перенести Всероссийскую перепись населения на 2021 год

02.04.2020, 8:08, Новости дня

Росстат рассматривает возможность переноса Всероссийской переписи населения, которая должна была пройти в октябре этого года, на 2021-й из-за коронавируса, сообщили в ведомстве.

«Росстат выступил с инициативой перенести на 2021 год проведение Всероссийской переписи населения, основной этап которой сейчас запланирован на октябрь 2020 года», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства, где уточнили, что новые сроки проведения переписи населения будут определены правительством России.

«Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи, чтобы она прошла максимально эффективно и в намеченном формате», – сообщил глава ведомства Павел Малков.

В федеральной службе напомнили, что 30 марта, в условиях повышенной опасности распространения вирусной инфекции и введения режима самоизоляции в ряде регионов страны, было принято решение перенести начало переписи в труднодоступных районах.

По мнению Малкова, «смещение сроков не повлияет на качество и результат, наоборот, появляется возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий, которые станут отличительной особенностью первой цифровой переписи России».

«Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных. У нас остается все меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность собираемой информации», – заключил глава Росстата.

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