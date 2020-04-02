Уимблдонский турнир отменили впервые после окончания Второй мировой войны

02.04.2020, 8:06, Разное

Организаторы теннисного турнира в Уимблдоне решили не проводить соревнования в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на его сайте.

134-й турнир пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года.

«В конечном итоге это правильное решение — отменить турнир в этом году и сконцентрироваться на использовании ресурсов Уимблдона, чтобы помочь тем, кто живет как в нашем регионе, так и за его пределами», — заявил председатель Всеанглийского клуба (AELTC) Ян Хьюитт.

До этого Уимблдонский турнир отменяли только во время Первой и Второй мировых войн. Из-за пандемии коронавируса решили не проводить и ряд других спортивных мероприятий: в том числе чемпионат мира по хоккею и чемпионат Европы по футболу.

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