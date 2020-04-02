Meizu сообщила о презентации модели 17 Pro 5G с помощью полицейского щита

02.04.2020, 7:53, Разное

Бренд Meizu определился с датой презентации модели 17 Pro 5G, сообщив о ней с помощью полицейского щита. В преддверии анонса, готовящегося на 15 апреля, инсайдер Мукул Шарма обнародовал живое фото смартфона.

На снимке модификация основной камеры соответствует водяному знаку Meizu 17 Pro, появившемуся ранее в Сети. Система обладает четырьмя модулями изображения и лазерным помощником автофокуса, расположенным в центре и наделенным кольцевой вспышкой. Камера обычного варианта Meizu 17 имеет иной вид.

Производитель необычным образом подошел к грядущему анонсу даты презентации смартфона. Компания разослала приглашения, оформленные на полицейском щите. Надпись внизу средства защиты «4.15» эксперты расценивают как то, что именно 15 апреля бренд представит новинку общественности.

Аппарат Meizu 17 в качестве базы получил Snapdragon 865 при поддержке быстрой LPDDR5 ОЗУ и UFS 3.0 ПЗУ. Устройство оснащено 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с обновлением в 90 Гц, встроенным в экран сканером дактилоскопии, поддержкой Wi-Fi 6 и NFC, АКБ 4500 мАч с функцией скоростной зарядки на 30 Вт, парой стереодинамиков с Dolby Atmos. Предварительная стоимость смартфона – порядка 4000 юаней (около 44 450 рублей).