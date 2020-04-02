Италию заподозрили в большом числе необъявленных смертей от коронавируса

02.04.2020, 7:48, Новости дня

Американское издание Wall Street Journal утверждает, что число жертв коронавируса в Италии может быть «намного больше, чем об этом официально объявлено», поскольку не всем умершим смогли сделать тест из-за нехватки времени и ресурсов.

«Умерших намного больше, чем об этом официально объявлено. Но это не обвинение. Люди скончались, их никогда не проверяли, поскольку время и ресурсы ограничены», – приводит заявление заместителя мэра итальянского городка Коккальо Эугенио Фоссати РИА «Новости».

По сведениям издания, тестирование на коронавирус в основном ограничивается теми людьми, у кого есть симптомы, в то время как те, у кого их нет, не сдают тесты.

«Многие из тех, кто умер и не сдавал тест, являются пожилыми людьми, но обычно у вас не умирает так много людей одновременно. Это коронавирус», – считает врач из итальянского города Брешия Элеонора Коломби.

Тем временем из доклада Национального статистического института Италии (ISTAT), в котором проанализированы данные по более чем тысячи городов, стало известно, что число смертей в марте 2020 года на севере Италии увеличилось вдвое по сравнению со средним показателем за тот же период в 2015-2019 годах, передает ТАСС.

Из доклада также следует, что в Бергамо смертность увеличилась на 337% – с 91 случая в среднем в марте в период с 2015 по 2019 годы до 398 – за первые 21 день марта 2020 года. Примерно такая же тенденция наблюдается в других городах в провинции Бергамо.

Ранее сообщалось, что в Италии медики выявили «странные» смерти пациентов с коронавирусом.

Согласно онлайн-карте распространения COVID-19 от «Яндекса», к вечеру среды в Италии зафиксировано 110 тыс. 574 случая заражения коронавирусом, 13 тыс. 155 человек умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.