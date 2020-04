Обладатель «Грэмми» умер от коронавируса

02.04.2020, 7:48, Новости дня

Американский музыкант и композитор Адам Шлезингер умер на 53-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщил представитель музыканта Джош Грир.

По его информации, Шлезингер умер в больнице в Нью- Йорке, куда был доставлен более недели назад, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Адам Шлезингер были одним из основателей группы Fountains of Wayne. За музыку к телевизионным шоу он получил три премии «Эмми». Написанный им саундтрек к фильму Тома Хэнкса «То, что ты делаешь» (That Thing You Do!, 1996) получил «Грэмми» и был номинирован на «Оскар».

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей США, в Соединенных Штатах выявлено более 213,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 4 тыс. 757 летальных исхода.