 

Обладатель «Грэмми» умер от коронавируса

02.04.2020, 7:48, Новости дня

Американский музыкант и композитор Адам Шлезингер умер на 53-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщил представитель музыканта Джош Грир.

По его информации, Шлезингер умер в больнице в Нью- Йорке, куда был доставлен более недели назад, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Адам Шлезингер были одним из основателей группы Fountains of Wayne. За музыку к телевизионным шоу он получил три премии «Эмми». Написанный им саундтрек к фильму Тома Хэнкса «То, что ты делаешь» (That Thing You Do!, 1996) получил «Грэмми» и был номинирован на «Оскар».

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей США, в Соединенных Штатах выявлено более 213,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 4 тыс. 757 летальных исхода.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Принятие языкового закона в последние дни каденции прошлой Рады заложило много рисков – нардеп Ткаченко

03.02 / Минобороны РФ: “Белые каски” готовят провокацию в Сирии

01.04 / Guardian – из-за пандемии старейшему жителю земли вручили сертификат о рекорде «с безопасного расстояния»

05.02 / Пелоси демонстративно порвала речь Трампа

20.03 / Шойгу опроверг перенос весеннего призыва

10.03 / США перебросили бомбардировщики В-2 в Европу

12.02 / Для вызова врача к больной дочери родителям пришлось звонить 327 раз

15.02 / Глава Пентагона: Китай – самый опасный потенциальный противник США

05.03 / Трамп: Уоррен помешала Сандерсу стать победителем «супервторника»

25.02 / Известный приморский подводный охотник Александр Че пропал на Бали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска