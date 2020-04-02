Техника для строительства медицинского центра в Калининграде была доставлена по морю

02.04.2020, 7:40, Новости дня

В 15 регионах РФ продолжается строительство многофункциональных медицинских центров. Один из них будет в Калининграде.

Туда стройматериалы доставляют исключительно морским транспортом. Чтобы все поставки происходили вовремя, выстроена специальная логистическая схема, в которой задействованы и суда Балтийского флота.

На сегодняшний день из порта в финском заливе Усть-Луга в Ленинградской области в морской порт Балтийска Калининградской области выполнено четыре рейса. Так передали 25 единиц строительной и специальной техники.

Многофункциональные медицинские центры с современным оборудованием будут принимать не только военных, но в случае необходимости и гражданских пациентов. Первый центр планируют сдать к середине апреля, напоминает телеканал "Россия 24".

Военные медицинские центры при необходимости будут принимать заразившихся коронавирусом COVID-19. На этот проект правительство выделило около 9 миллиардов рублей.