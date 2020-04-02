 

Техника для строительства медицинского центра в Калининграде была доставлена по морю

02.04.2020, 7:40, Новости дня

В 15 регионах РФ продолжается строительство многофункциональных медицинских центров. Один из них будет в Калининграде.

Туда стройматериалы доставляют исключительно морским транспортом. Чтобы все поставки происходили вовремя, выстроена специальная логистическая схема, в которой задействованы и суда Балтийского флота.

На сегодняшний день из порта в финском заливе Усть-Луга в Ленинградской области в морской порт Балтийска Калининградской области выполнено четыре рейса. Так передали 25 единиц строительной и специальной техники.

Многофункциональные медицинские центры с современным оборудованием будут принимать не только военных, но в случае необходимости и гражданских пациентов. Первый центр планируют сдать к середине апреля, напоминает телеканал "Россия 24".

Военные медицинские центры при необходимости будут принимать заразившихся коронавирусом COVID-19. На этот проект правительство выделило около 9 миллиардов рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Депутат и его помощница задержаны по подозрению в вымогательстве

17.03 / Коронавирус распространился на всю Европу

23.03 / Глава дипломатии ЕС приветствовал оказание Россией помощи Италии

14.02 / Путин и Зеленский пообщались по телефону

04.03 / Украинский “Дом”: на Донбасс и Луганск будет вещать новый телеканал

04.03 / Hill – мир на планете или новое ядерное оружие — Трамп не может определиться, что важнее

05.03 / Сирийская армия продвинулась вперед в Идлибе

17.03 / Четыре рыбака подорвались на самодельном “динамите” под Смоленском

13.03 / В США освободили экс-информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

21.03 / Сечин назвал условие возвращения цен на нефть к 60 долларам за баррель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска