 

“Игра никогда не прекращается”: Джокович провел дома матч со сковородкой вместо ракетки

02.04.2020, 7:40, Новости дня

Необычный матч устроил во время самоизоляции у себя дома сербский теннисист Новак Джокович. Первая ракетка мира вышла на импровизированный корт со сковородкой. А вместо сетки в ход пошла мебель.

Видеозапись Джокович опубликовал в Instagram. Спортсмен написал, что игра никогда не прекращается.

 

 

 

 

 

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Competition never stops 💪🏼😂 #tennisathome🎾🏠 Такмиче°е није престало 😂

Публикация от Novak Djokovic (@djokernole) 31 Мар 2020 в 1:41 PDT

Джокович — победитель 17 турниров Большого шлема в одиночном разряде — ранее передал Сербии один миллион евро на борьбу с коронавирусом COVID-19, напоминает телеканал "Россия 24".



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