Российские учёные рассказали об опасности одновременного заражения гриппом и коронавирусом

02.04.2020, 7:30, Разное

Коронавирус COVID-19, вспышку которого в декабре минувшего года зафиксировали в столице китайской провинции Хубэй, продолжает распространяться, охватив большинство стран мира. Российские учёные рассказали, что заражение данной инфекцией опасно для человека в совокупности с сезонным гриппом.

Олег Батищев, замдиректора ИФХЭ РАН по научной работе, говорит, что грипп и коронавирус – это два отличающихся биологией и эволюцией типа вирусов. Первый наносит удар по верхним дыхательным путям, второй – по нижним. При этом, как отмечает учёный, если у человека иммунная система ослаблена, и он заразился одним из заболеваний, то инфицирование вторым может протекать в более тяжёлой форме. Кроме того, как утверждают специалисты, одновременное заражение двумя заболеваниями осложняет диагностику коронавируса.

Павел Волочков, руководящий лабораторией МФТИ, рассказал, что при двойном инфицировании тесты для определения COVID-19 могут показывать неправильный результат. Особенно повышается этот риск, если грипп перешёл в активную фазу, а концентрация коронавируса в организме ещё низкая, вследствие того, что инфицирование последним произошло позже, информирует сайт «Известия».