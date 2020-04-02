 

Sohu: Китаю «жизненно необходима» технология создания российского двигателя НК-32

02.04.2020, 7:09, Разное

В материале, недавно опубликованном изданием Sohu, авторы обсудили интерес Китая к российским разработкам. Речь шла о двигателе НК-32, технология создания которого Поднебесной сейчас «жизненно необходима», но инженеры не преуспели в строении данного типа устройств.
Журналисты Sohu отмечают многолетняя дружбу между Китаем и Россией, вследствие которой страны оказывают друг другу научно-техническую поддержку. При этом Москва всё же не спешит делиться с Пекином наработками относительно реактивного двигателя НК-32, впрочем, как и с другими государствами. Технология создания устройства засекречена и, по мнению авторов статьи, является одним из самых основных «детищ» российских инженеров. Данный двигатель, установленный на Ту-160 – это стратегическое превосходство РФ. Сверхзвуковой ракетоносец с большим радиусом поражения целей имеет преимущества перед остальными западными аналогами и по характеристикам с ним может сравниться лишь американский стратегический бомбардировщик B-2.

Российские инженеры постоянно улучшают возможности Ту-160, однако в Китае считают, что его «сокровище» – это НК-32. От этой технологии Пекин вряд ли отказался бы, особенно ввиду собственных неудач в разработке двигателей, не отличающихся высокой надёжностью.



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