Анастасия Волочкова рассказала о домогательствах экс-руководителя балета Мариинского театра Махара Вазиева

02.04.2020, 7:09, Разное

Известная российская балерина Анастасия Волочкова на страницах недавно выпущенной автобиографической книги поделилась с читателями историями из жизни. В одной из глав танцовщица пояснила о домогательствах экс-руководителя балетной труппы Мариинского театра Махара Вазиева.

В 19-летнем возрасте Анастасия Волочкова работала в труппе Мариинки. Тогда, как вспоминает балерина, у неё завязались романтические отношения с одним из солистов театра, что, впрочем, не помешало руководителю балета Махару Вазиеву заявить о своих намерениях сделать юную танцовщицу «своей». Впоследствии житель неоднократно проявлял знаки внимания, но Волочкова категорически не хотела строить карьеру «через постель».

По словам танцовщицы, Вазиев предлагал ей ведущие роли в балете, а она взамен должна была отдавать часть гонорара. Волочкова отвечала отказами, не желая, чтобы её превратили в «крепостную балерину». Когда же она решила уйти в Большой театр, то директор был весьма «взбешён» и требовал писать заявление об уходе по собственному желанию. Знаменитость не согласилась, констатировав, что в Мариинском театре для неё «невыносимые условия труда» и виноват в этом именно его руководитель.