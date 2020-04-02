 

Анастасия Волочкова рассказала о домогательствах экс-руководителя балета Мариинского театра Махара Вазиева

02.04.2020, 7:09, Разное

Известная российская балерина Анастасия Волочкова на страницах недавно выпущенной автобиографической книги поделилась с читателями историями из жизни. В одной из глав танцовщица пояснила о домогательствах экс-руководителя балетной труппы Мариинского театра Махара Вазиева.
В 19-летнем возрасте Анастасия Волочкова работала в труппе Мариинки. Тогда, как вспоминает балерина, у неё завязались романтические отношения с одним из солистов театра, что, впрочем, не помешало руководителю балета Махару Вазиеву заявить о своих намерениях сделать юную танцовщицу «своей». Впоследствии житель неоднократно проявлял знаки внимания, но Волочкова категорически не хотела строить карьеру «через постель».

По словам танцовщицы, Вазиев предлагал ей ведущие роли в балете, а она взамен должна была отдавать часть гонорара. Волочкова отвечала отказами, не желая, чтобы её превратили в «крепостную балерину». Когда же она решила уйти в Большой театр, то директор был весьма «взбешён» и требовал писать заявление об уходе по собственному желанию. Знаменитость не согласилась, констатировав, что в Мариинском театре для неё «невыносимые условия труда» и виноват в этом именно его руководитель.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Мнение: Приступ дружбы

09.02 / Каждые 16 дней на Землю приходят странные радиосигналы из очень далекого объекта

29.03 / А как там в Греции?

22.02 / Дежавю с портсигаром

20.02 / Наука: Увидеть работу синапса – найти ключ к болезни Альцгеймера

30.03 / Личное: Полетела отдохнуть! 

20.03 / «И пусть весь мир подождёт»: Влад Топалов показал забавы с сыном Михаилом во время карантина

17.03 / Путин, Медведев, алкоголики

17.02 / Мнение: Осень патриарха

24.02 / Опубликована информация о многозадачной ОС iOS 14 с новыми режимами для iPhone

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска