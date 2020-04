Инсайдер: Кодовые названия Huawei P40 подобраны из мультфильма

Компания Huawei, как пишет инсайдер @RODENT950, подобрала для линейки смартфонов P40 необычные кодовые обозначения, взяв их из мультфильма. Например, модель P40 Pro+ называется Elsa.

Такое имя носит героиня американского мультфильма «Холодное сердце», вышедшего на экраны в 2013 году. Кроме этого, название саундтрека Let it go, звучащего в данной анимационной ленте, имеется на камере прототипа.

Кодовые обозначения для собственных смартфонов подобным образом подбирает не только компания Huawei, но и другие бренды. Например, в случае с моделями Pixel используются наименования разных видов рыб, а многие устройства Nokia получают имена супергероев.