Сутки на Донбассе. Ранения получили три украинских военнослужащих

02.04.2020, 7:06, Новости дня

1 апреля на Донбассе вследствие обстрелов боевиков три украинских военнослужащий получили ранения. Об этом в Facebook проинформировал 2 апреля пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“1 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, вопреки взятым на себя обязательствам, 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. …Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения”, – сказано в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что боевики вели стрельбу из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Для прекращения вражеских обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства”, – отметили в пресс-центре.

2 апреля по состоянию на 7.00 боевики огневой активности не проявляли.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.